Yiğit Uzun / Son Mühür - İzmir’de kimya sektöründe kullanılan maddelerin güvenli, kontrollü ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kimyasallar Yönetimi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı”, İzQ İnovasyon Merkezi’nde yoğun katılımla yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Cuneyd Temel, İzmir sanayisinin rekabet gücü ile çevresel sorumluluklarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı. Temel, kimyasalların üretimden bertarafa kadar tüm aşamalarda güvenli yönetiminin hem mevzuatın gereği hem de sanayicinin topluma karşı temel sorumluluklarından biri olduğunun altını çizdi.

Temel, Türkiye’de kimyasallar yönetiminin Bakanlık tarafından titizlikle yürütüldüğünü hatırlatarak şöyle konuştu:

“Kimyasal maddelerin tüm yaşam döngüsünde doğru tedbirleri almak yalnızca yasal bir zorunluluk değil; toplum sağlığının güvencesi ve uluslararası ticarette rekabetin olmazsa olmazıdır.”

Toplantıda, Bakanlık uzmanları sanayi temsilcilerine Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamında uygulanması gereken süreçleri detaylarıyla anlattı. Eğitimde, işletmelerin sorumlulukları, kayıt ve değerlendirme yükümlülükleri ile güvenli kullanım prosedürleri hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Etkinlik, İzmir’de kimyasal madde kullanan sanayi kuruluşlarının çevre ve insan sağlığına yönelik standartlarını geliştirmeyi hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.