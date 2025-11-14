Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi ve doğal tarımı destekleyen projeleri kapsamında Kuşadası’nda Ata Tohumlarından üretilen fideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında yetiştirilen fideler, hem sağlıklı üretim için imkan sunuyor hem de ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Vatandaşlardan projeye yoğun ilgi

Kuşadası’nda binlerce vatandaş kışlık fideleri teslim alırken, proje kapsamında dağıtılan fidelerin yerel çeşitliliğin korunmasında önemli rol oynadığı ifade edildi. Vatandaşlar, ata tohumlarının yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: “Ata tohumlarını geleceğe taşıyoruz”

Başkan Özlem Çerçioğlu, ata tohumlarının korunması ve üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirterek şunları ifade etti: “Ata tohumlarını yalnızca korumakla kalmıyor, gelecek nesillerimize aktarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her vatandaşımızın kendi bahçesinde, kendi toprağında temiz ve sağlıklı ürün yetiştirebilmesi bizim için çok kıymetli. Projelerimize ve hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz.”