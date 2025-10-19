İzmir Devlet Tiyatrosu, kentin farklı sahnelerinde oyunlarını izleyiciyle buluşturacak. Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde “Gümüş Patenler” ve “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi” sahnelenecek. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde ise “Yalancının Resmi”, “Otobüs Durağında Üç Bencil” ve “Kırmızı Kanatlı Baykuş” tiyatroseverlerle buluşacak.

Opera ve bale sahnesinde iki özel gösteri

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde iki farklı prodüksiyonla seyirci karşısına çıkacak. 25 Ekim’de “Midas’ın Kulakları” operası sanatseverlerle buluşurken, 26 Ekim’de çocuklara yönelik “Şekeronya” adlı müzikli çocuk oyunu sahnelenecek.

Koro ve senfoni konserleri sanatseverlerle buluşacak

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 23 Ekim’de Ahmed Adnan Saygun Atatürk Kültür Merkezi’nde “Aşka Dair Şarkılar” konseriyle müzikseverlerle bir araya gelecek.

24 Ekim’de ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, aynı merkezde şef Jesko Sirvend yönetiminde ve keman solisti Marc Bouchkov eşliğinde sahne alacak.

İKSF’de atölye, seminer ve söyleşi haftası

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca farklı disiplinlerden sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 20 Ekim’de moderatörlüğünü Cengiz Topal’ın üstlendiği “Arkeolojik Perspektifler” söyleşisi ve psikolog Ayşegül Şener Çevikayak tarafından düzenlenecek “İyi Hissetmek” atölyesi gerçekleştirilecek.

21 Ekim’de Doç. Dr. Selahattin Özkan, “Vikingler: Kuzeyin Karanlık Krallığı” başlıklı semineriyle sanatseverlerle buluşacak. 22 Ekim’de ise Dr. Burcu Bostancıoğlu, “Sanat Terapisi” konulu söyleşisinde sanatın iyileştirici gücünü ele alacak.

Hafta, 23 Ekim’deki “Renkli Kağıtlarla Desen” atölyesi ve 24 Ekim’de Nurdan Karacabey’in “Hayata Tutunmak için Edebiyat” başlıklı söyleşisiyle devam edecek.

“Gazi’nin İzinde 32. Yıl” sergisiyle kapanış

Kültür-sanat haftası, 24 Ekim’de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılacak “Gazi’nin İzinde 32. Yıl” adlı resim sergisiyle taçlanacak. Serginin küratörlüğünü Emine Kılçık Tiğin üstlenecek.