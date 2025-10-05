İzmir Devlet Opera ve Balesi, Ekim programında klasik ve modern eserleri bir araya getiriyor. 7 Ekim’de Elhamra Sahnesi’nde “Napoliten Gecesi” ile müzikseverlere İtalyan ezgileri sunulacak. 9 Ekim akşamı yine aynı sahnede “F. Schubert Akşamı” konseri sahnelenecek.

Haftanın sonuna doğru, 11 Ekim’de Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde sahnelenecek “Kuğu Gölü” balesi, sanatseverlere görsel bir şölen yaşatacak.

Devlet Tiyatrosu dört farklı oyunla perde açıyor

İzmir Devlet Tiyatrosu, 7-12 Ekim haftasında seyircisini dört farklı yapımla buluşturacak. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde 7-10 Ekim tarihleri arasında “Oyun Oyun İçinde”, Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde aynı günlerde “Majestik”, 12 Ekim’de Bornova Fuaye Sahnesi’nde “Böcek Oteli”, ve aynı gün çocuklara özel olarak Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde “Orfin’in Müzik Kutusu” sahnelenecek.

Tiyatro ekibi, hem yetişkinlere hem çocuklara hitap eden geniş repertuvarıyla sezonun en yoğun haftalarından birini geçirecek.

Klasik Türk Müziği Korosu’ndan “Yaşayan Değerlerimiz” konseri

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 9 Ekim Çarşamba günü Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi’nde “Eserleriyle Yaşayan Değerlerimiz” adlı özel konseriyle sahne alacak.

Koro, Türk müziğinin ustalarına saygı duruşunda bulunarak klasik eserleri çağdaş düzenlemelerle seslendirecek.

Kültür Sanat Fabrikası’nda ebru, akrilik ve müzik buluşuyor

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF), hafta boyunca atölye ve konserlerle sanatın üretim yönüne dikkat çekecek. 7 Ekim’de düzenlenecek “Sonbahar Renkleri” akrilik atölyesiyle resim severler bir araya gelecek.

8 Ekim’deki “Bir Damla Renk” ebru atölyesi geleneksel sanat meraklılarını ağırlayacak. 9 Ekim’de ise ebru sanatçısı Nedim Sönmez, “Ebru Sanatının Bilinmeyen Tarihi” başlıklı söyleşide ebru kültürünün kökenlerini anlatacak.

Ayrıca 9-10 Ekim tarihlerinde İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ile İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin gerçekleştireceği “Müze Konseri” etkinlikleri, müzikseverleri farklı mekânlarda buluşturacak.

AASSM’de sergiler ve sezon açılış konseri

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Ekim ayında hem sergi hem konser programlarıyla dikkat çekiyor. Sanatçı Mehmet Emre’nin kişisel resim sergisi, 28 Ekim’e kadar AASSM Alt Kat Galeri’de ziyaret edilebilecek.

“2. Uluslararası Seramiğin Genç İzleri” yarışması sergisi ise 12 Kasım’a kadar AASSM Giriş Kat Batı ve Üst Kat Batı Galeri’de sanatseverleri ağırlayacak. AASSM, ayrıca 8 Ekim’de İzmir Oda Orkestrası’nın sezon açılış konserine ev sahipliği yapacak.

Konserin ilk bölümünde piyanist Alexander Romanovski, Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosunu seslendirecek.

İkinci bölümdeyse Çek şef Jiri Habart yönetimindeki orkestra, Dvorák’ın “Yeni Dünya Senfonisi” ile sezonu açacak.

Sanatla dolu bir hafta İzmir’i bekliyor

Tiyatrodan baleye, klasik müzikten geleneksel sanata kadar geniş bir seçkiyle hazırlanan 6-12 Ekim kültür sanat takvimi, İzmir’i bir kez daha sanatın merkezi haline getirecek.

Kent, bu hafta boyunca hem köklü sanat kurumlarının hem genç sanatçıların üretimlerini bir arada izleme fırsatı sunacak.