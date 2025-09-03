Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda kurulan belediye sokağında teknolojik eğitimleriyle yer aldı. Sanal gerçeklik (VR) tabanlı yangın söndürme simülasyonu, ofis, mutfak ve elektrik panosu gibi üç farklı ortamda hazırlanan senaryolarla katılımcılara gerçeğe yakın müdahale imkânı sundu.

360 derece görüş açısına sahip VR gözlükler ve el kontrol cihazlarıyla donatılan sistem, kullanıcıların yangın anında hızlı ve doğru tekniklerle müdahale etmesini sağlıyor.

“Amaç yangını hızlı ve etkili şekilde söndürmek”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’nden eğitmen İlker Şirin, çalışmanın amacının yurttaşları yangınlara karşı bilinçlendirmek ve doğru müdahale yöntemlerini öğretmek olduğunu belirtti.

Şirin, “Katılımcılar, sanal gözlük takarak seçtikleri ortamda yangına müdahale ediyor. Biz de onların müdahale sürecini gözlemliyor, gerçek hayatta nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyoruz. Böylece itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar hem kendi güvenliklerini hem de çevre güvenliğini sağlayabiliyorlar” dedi.

Her yaştan katılımcıya eğitim

Fuara gelen her yaştan ziyaretçi, kuru kimyevi ve karbondioksitli yangın tüpleriyle doğru müdahale tekniklerini öğrendi. VR gözlük deneyimi yaşayan Kayra Çavuş, “Gerçeğe çok yakındı, etkileyiciydi” dedi.

İlk kez böyle bir deneyim yaşayan Leyla Karakaş ise “Sanki o an yangının içindeydim. Heyecanlı ve öğretici bir çalışmaydı” diye konuştu.

Minik itfaiyeciler iş başında

7 yaşındaki Masal Ersöz, ilk kez sanal gerçeklik gözlüğü takarak yangın söndürme deneyimi yaşadığını söyledi. 6 yaşındaki Eymen Sarı ise çocuklara özel hazırlanan kıyafeti giyip kask takarak lazerli cihazla yangına müdahale etti. “Ateşi söndürdüm ve itfaiyeci oldum. Yangın çıktığında ne yapacağımı öğrendim” dedi.