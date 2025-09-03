İzmir'den Fethiye'ye seyahat etmeyi planlayanlar için yolculukla ilgili merak edilen tüm detayları derledik.

İzmir - Fethiye Arası Mesafe ve Yolculuk Süresi

Ortalama Mesafe: İzmir ile Fethiye arası ortalama 335 km'dir.

Arabayla Yolculuk: Tercih ettiğiniz güzergaha göre yolculuk süresi farklılık gösterebilir.

Otobüsle Yolculuk: İzmir Otogar'dan Fethiye'ye otobüsle seyahat süresi, firmaya göre değişmekle birlikte 4 saat ile 5 saat 30 dakika arasında sürmektedir.

Özel Rotalar: İzmir Otogar - Fethiye: Ortalama 326 km (E87 ve D400 yolu üzerinden) İzmir Havalimanı - Fethiye: Ortalama 317 km (İzmir-Aydın Otoyolu/O-31/E87 ve D400 yolu üzerinden) İzmir - Fethiye Göcek: Ortalama 310 km İzmir - Fethiye Ovacık: Ortalama 344 km



Otobüs ve Uçak Bilet Fiyatları (2025)

Otobüs Bilet Fiyatları: 2025 yılı itibarıyla İzmir-Fethiye otobüs bilet fiyatları ortalama 500 TL - 760 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Uçakla Ulaşım: İzmir'den Fethiye'ye direkt uçuş bulunmamaktadır. Seyahat için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Dalaman Havalimanı'na uçuş yapabilir, buradan karayoluyla Fethiye'ye geçebilirsiniz. Aktarmalı uçuşlar yaklaşık 3 saat 55 dakika ile 9 saat 5 dakika arasında sürebilmektedir.