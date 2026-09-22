İzmir’in Buca ilçesinde geçmişle bugünü aynı sokakta buluşturan Dumlupınar Mahallesi, renkli evleriyle dikkat çekiyor. Eski Buca olarak bilinen bölgede yer alan mahallede tarihi yapılar, dar sokaklar ve nostaljik detaylar yan yana sıralanıyor. Bazı sokaklar ise görüntüsüyle İtalya ve Alaçatı’yı hatırlatıyor.

Tarihi evler mahallenin havasını değiştiriyor

Dumlupınar’ın dikkat çeken taraflarının başında eski yapıları geliyor. Bölgede, Osmanlı döneminde özellikle Tanzimat sonrasında İzmir’e yerleşen Fransız ve İtalyan kökenli Levanten ailelerin mimari izlerine rastlanıyor.

İki katlı eski evlerin bir bölümü bugün de ayakta. Restore edilen yapılar ise Eski Buca’nın geçmişten kalan görüntüsünü koruyor.

Levanten ailelerin izleri hâlâ sokaklarda

İzmir’de ticaretin geliştiği dönemlerde Buca’ya yerleşen Levanten aileler bölgede köşkler, malikaneler ve bağ evleri yaptırdı. Rees, Forbes, Aliotti, Barff, De Jongh ve Aliberti ailelerinin isimleri Buca’nın geçmişinde öne çıktı.

Bu dönemle birlikte Buca, varlıklı ailelerin tercih ettiği yaşam alanlarından biri haline geldi.

Bir dönem “Yanıkkahveler” deniliyordu

Dumlupınar Mahallesi geçmişte “Yanıkkahveler” ismiyle de anıldı. İsmin, bölgede bulunan kahvelerin geçmişte büyük zarar görmesinden geldiği aktarılıyor.

Mübadele sonrasında Selanik’ten gelen göçmenlerin de yerleştiği mahalle, böylece farklı dönemlerin izlerini aynı bölgede topladı.

Her köşede başka bir renk var

Bugün Dumlupınar’a farklı görünümünü veren ayrıntıların başında renkli cepheler geliyor. Sarıdan pembeye, turuncudan maviye uzanan renklerdeki binalar dar sokaklarla birleşince ortaya dikkat çekici kareler çıkıyor.

Bazı noktalardaki nostaljik otomobiller de bu görüntüyü tamamlıyor. Eski araçlar, tarihi evler ve renkli cepheler bir araya geldiğinde sokaklar adeta film setine dönüşüyor.

Kafeler ve butik mekanlar da ilgi görüyor

Mahalle yalnızca tarihi evlerden oluşmuyor. Sokak aralarında kafeler, butik işletmeler, fotoğrafçılar ve farklı konseptlerde mekanlar bulunuyor.

Hacı Davut Fargoh Köşkü, DOM Kilisesi, Muradiye Camisi, Baltazzi Köşkü, Barış Manço Sanat Sokağı, Kızıl Deli Şarap Evi, Manoli Otel, Russo Köşkü, Çorbacılar Sokağı ve Dutlu Sokak bölgede görülebilecek noktalar arasında yer alıyor.

Dumlupınar Mahallesi’ne nasıl gidilir?

Dumlupınar Mahallesi’ne toplu taşımayla ulaşım sağlanıyor. 104, 304, 470, 476, 490, 515, 676, 805 ve 940 numaralı ESHOT otobüslerinden Dokuz Eylül Eğitim Fakültesi durağında inenler, kısa bir yürüyüşün ardından mahalleye ulaşıyor.

Renkli evleri, Levanten mimarisinden kalan izleri ve nostaljik sokaklarıyla Dumlupınar Mahallesi, Buca’da yürüyerek keşfedilecek farklı rotalardan biri olarak öne çıkıyor.