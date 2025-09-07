“İki Kadın”, 10 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da İzmir’de sahnelenecek. Başrollerinde Sude Keskin ve Aslı Dumral’ın yer aldığı oyun, gerçek hayatın sert yüzünü sahneye taşıyarak izleyiciyi derinden etkilemeyi hedefliyor.

Çarpıcı konu: Cezaevinde kesişen iki kadın

Oyun, evli bir adam tarafından tecavüze uğrayan ve bu olaydan sonra çocuk sahibi olan bir kadının yaşadığı büyük travmayı merkezine alıyor. Kadının işlediği cinayet sonrası girdiği cezaevinde, hayatını elinden alan adamın eşiyle karşılaşması ise hikâyenin en sarsıcı noktasını oluşturuyor. Bu karşılaşma, adalet, suç, vicdan ve kadın dayanışması gibi kavramların sorgulandığı bir yolculuğa dönüşüyor.