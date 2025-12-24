Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, kentin kültür sanat merkezlerinden biri olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) muhteşem bir müzik şölenine imza attı. Şef Öznur Korkmaz’ın yönetiminde gerçekleştirilen "Anadolu’nun Rengi Köklerin Sesi" adlı konserde, dinleyiciler arasında yer alan Türk Halk Müziği’nin efsane sanatçısı Bedia Akartürk’ün sürprizi geceye damga vurdu. 84 yaşındaki sanatçı, davet üzerine sahneye çıkarak sergilediği performansla İzmirlilere hafızalardan silinmeyecek anlar yaşattı.

Efsane sanatçıdan "Türküleri yaşatın" çağrısı

Konserin ilerleyen dakikalarında sahneye konuk olan usta sanatçı Bedia Akartürk, halk müziğinin kült eserlerinden oluşan mini bir resital sundu. Özellikle bağlama üstadı Musa Eroğlu’nun ölümsüz eseri "Mihriban"ı seslendiren Akartürk, tüm salonun eşlik ettiği dev bir koro eşliğinde performansını tamamladı. Sahnede duygu dolu anlar yaşayan ve türkülerin Anadolu kültüründeki sarsılmaz yerine dikkat çeken usta isim, "Türküler bizim özümüzdür; lütfen onlara sahip çıkın ve yaşatın ki türküler hiçbir zaman ölmesin" sözleriyle sanata sahip çıkma çağrısında bulundu.

Anadolu’nun kültürel mirası tek sahnede buluştu

Gecenin repertuvarı sadece türkülerle sınırlı kalmayarak izleyicilere geniş bir kültürel yelpaze sundu. Makedonya’dan Azerbaycan’a, Karadeniz’in coşkulu figürlerinden Ege’nin vakur Zeybek oyunlarına kadar pek çok halk dansı gösterisi müziğe eşlik etti. Farklı meslek gruplarından gelen 100 kişilik dev bir kadroya sahip olan koro, yerel dokuyu sahneye en yalın haliyle taşıdı. Konserin dikkat çeken bölümlerinden biri de Neşet Ertaş’ın miras bıraktığı Abdal geleneğinin temsilcilerinden Yunus Karadiken’in, "Bozkırın Tezenesi"nin eserlerini yorumladığı anlar oldu.

İki saatlik müzik yolculuğu ayakta alkışlandı

Yaklaşık iki saat boyunca kesintisiz devam eden konserde yedi farklı solist, Anadolu’nun farklı yörelerinden eserlerle sahne aldı. Mahsuni Şerif’in toplumsal eleştiri içeren "Yuh Yuh" eserinden, Volkan Konak’ın duygusal "Efulim" parçasına; Pir Sultan Abdal’ın derinlikli deyişlerinden Dadaloğlu’nun yiğitlik kokan ezgilerine kadar uzanan geniş seçki, sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Gecenin sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, sergilediği bu üstün performansla izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanarak büyük bir takdir topladı.