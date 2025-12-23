Son Mühür- Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ulaşım maliyetlerine dair beklenen açıklama en üst düzeyden geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek olan otoyol ve köprü geçiş tarifelerindeki fiyat düzenlemesine dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları, özellikle şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlar ve nakliye sektörü temsilcileri tarafından dikkatle takip edilirken, yeni tarifelerin uygulanma takvimi de netleşmiş oldu.

Geçiş ücretlerinde yeniden değerleme oranı baz alındı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunurken, ulaştırma altyapısındaki fiyat güncelleme oranlarını da resmen ilan etti. Uraloğlu, köprü ve otoyol kullanım bedellerinde yapılacak artışın, ekonomi yönetiminin belirlediği yıllık verilerle uyumlu olacağını ifade etti. Bu kapsamda, 2026 yılı için geçerli olacak fiyat artış oranı yüzde 25.49 olarak açıklandı. Bakanın vurguladığı bu oran, devletin sunduğu kamu hizmetlerindeki genel fiyatlama politikasıyla paralel bir seyir izliyor.

2026 yılı ulaşım maliyetlerinde yeni dönem

Yapılan bu resmi açıklama, otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki artışın doğrudan "Yeniden Değerleme Oranı" (YDO) üzerinden hesaplandığını teyit etmiş oldu. Bilindiği üzere, 2026 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı daha önce yüzde 25.49 olarak tescillenmişti. Bakan Uraloğlu, ulaştırma kalemindeki güncellemelerin de bu yasal sınır çerçevesinde tutulduğunu belirterek, yeni yılın ilk saatlerinden itibaren geçiş gişelerinde bu yeni tarifelerin yansıtılacağını işaret etti.

Güncel tarife beklentisi

Yeni zam oranının açıklanmasının ardından, özellikle lojistik ve taşımacılık sektöründe maliyet analizleri yeniden yapılmaya başlandı. Bakan Uraloğlu’nun "yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25.49 oranında artacak" şeklindeki kesin ifadesi, 1 Ocak itibarıyla başlayacak olan yeni dönemin çerçevesini çizdi. Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili işletmeci kuruluşların, Bakanlığın bu açıklaması doğrultusunda güncel fiyat listelerini kısa süre içerisinde dijital platformlar ve gişeler üzerinden duyurması bekleniyor.