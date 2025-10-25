Son Mühür/ Osman Günden - İzmir’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen 2025 Altın Üzüm Ödül Töreni, kentin en başarılı, özverili ve topluma değer katan isimlerini bir araya getirdi. Gündem Ege ve Gündem Buca Organizasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen törende yıl boyunca farklı alanlarda fark yaratan isimlere ödülleri takdim edildi. Sağlık sektörünün de unutulmadığı gecede, Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu, “2025 Yılı Sağlıkta Başarı Ödülü” ile onurlandırıldı.

Bilimsel çalışmaları ve hasta memnuniyetiyle örnek oldu

Doç. Dr. Yamanoğlu, hem bilimsel alandaki üretkenliği hem de hasta memnuniyetini artıran yönetim anlayışıyla dikkat çekiyor. 13 bilimsel yayın ve 12 hakemlik deneyimi bulunan başarılı hekim, 12+4 salondan oluşan Merkezi Ameliyathane’yi yeniden hizmete açarak hastanede sağlıkta kalite standartlarını üst seviyeye taşıdı. Hasta odaklı yaklaşımıyla 2025 yılı itibarıyla hastanedeki memnuniyet oranlarında önemli artışlar sağlanması, Yamanoğlu’nun sağlıkta liderlik vizyonunun somut bir göstergesi oldu.

“Motivasyon, başarının anahtarıdır”

Ödül töreninde konuşan Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu, sağlık hizmetlerinin zorluklarına dikkat çekerek ekip çalışmasının önemini vurguladı: “Hastanemiz yaklaşık 3 bin 100 çalışanı ve günde 10 bin hastayı ağırlayan büyük bir kurum. Bu sistemin kusursuz işlemesi yönetim ekibimizin en önemli sorumluluğu. Aslında 12 bin ila 15 bin kişilik bir topluluğun uyum içinde çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada motivasyon bizim için çok değerli.”

Yamanoğlu, sağlık çalışanlarının emeklerinin genellikle yalnızca zor zamanlarda hatırlandığını belirterek, ödülün anlamlı olduğunu ifade etti: “Biz hekimler genelde hastalık ve kara günlerde hatırlanırız. Bugün burada bizleri unutmayan, bu anlamlı ödüle layık gören organizasyon ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.”

İzmir’de sağlıkta örnek başarı

Yamanoğlu’nun liderliğinde, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet kalitesinin ve hasta memnuniyetinin yükselmesi, İzmir’in sağlık alanında örnek şehirlerden biri haline gelmesinde önemli rol oynadı.

Sağlıkta başarı, ekip ruhu ve yenilikçi yönetim anlayışıyla birleşerek ödülle taçlandı.