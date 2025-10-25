İzmir’in Foça ilçesinde 23 Ekim günü otomobiliyle sel sularına kapılan ve kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulundu.

Arama çalışmalarına 177 personel katıldı

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama-kurtarma sürecine ilişkin detayları paylaştı. Pehlivan, olayın ardından tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bir takım sel ve su baskınlarının yanında bir vatandaşımız aracıyla suya kapılmıştı. İhbarın ardından tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Her geçen gün ekip sayımızı artırdık.

Son olarak 177 personelimizle çalıştık; bunların 44’ü dalgıç ve su altı arama ekibiydi. Herkes yoğun bir şekilde çalıştı.

Düştüğü yerden 11 kilometre aşağıda Bülent Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine ulaştık. Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.”

“Ekiplerimiz 155 kilogram yağışa rağmen çalışmalarını sürdürdü”

Pehlivan, bölgede etkili olan yağışların çalışmalarını zorlaştırdığını ancak ekiplerin büyük özveri gösterdiğini vurguladı.

“12 saatlik yağış ortalaması metrekarede 155 kilogram civarındaydı. Buna rağmen ekiplerimizin yoğun çabalarıyla Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine ulaşmayı başardık. Hepimizin başı sağ olsun.”

Temizlik çalışmaları tamamlandı

AFAD Başkanı Pehlivan, Foça’da selin ardından temizlik çalışmalarının da hızla tamamlandığını belirtti. “AFAD ve Valilik koordinasyonuyla sokakların, su basan evlerin temizliğiyle ilgili hummalı bir çalışma yürütüldü. Personel sayımızı 700’e, araç sayımızı 300’e kadar çıkardık.

Dün itibarıyla 100’e yakın ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları yapıldı. Kalan çalışmalar bugün tamamlanacak.”

Hasarlı yapı yok, eşya zararları pazartesi ödenecek

Pehlivan, bölgede herhangi bir yapısal hasar bulunmadığını ancak vatandaşların eşyalarında zarar meydana geldiğini söyledi:

“Evlerde eş zamanlı olarak hasar tespit çalışmaları da yürütülüyor. Hasarlı konutumuz yok, yalnızca iki yapının çatılarında küçük çaplı hasar mevcut. Dün itibarıyla 75 hanenin zarar tespiti yapıldı. Yeni gelen ihbarlar da bugün tamamlanacak.”

AFAD Başkanı, zarar gören vatandaşların destek ödemelerinin pazartesi günü hesaplara yatırılacağını da duyurdu:

“Sayın İçişleri Bakanımızın olurlarıyla, tüm zarar gören vatandaşlarımızın eşya zararları pazartesi itibarıyla hesaplarına yatmış olacak.”

“45 kovan zayiatı dışında can kaybı yok”

Pehlivan, selde hayvan telefi yaşanmadığını, sadece arıcılıkla uğraşan bazı vatandaşların kovan kaybı olduğunu söyledi:

“Hayvan telefi yok. Sadece 45 kovan zayiatı mevcut. Zararı olan vatandaşlarımıza destek ödemeleri pazartesi günü itibarıyla hesaplarına geçmiş olacak. Tüm Foça halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.”

AFAD’dan dayanışma mesajı

AFAD Başkanı Pehlivan, açıklamasının sonunda sel felaketinin ardından gösterilen birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti.

“Ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın dayanışmasıyla büyük bir sınav verdik. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadaydı. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”