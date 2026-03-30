Son Mühür- İzmir’de faaliyet gösteren Buda Enerji Medikal ve Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 26 Mart 2026 tarihli ve 2024/1134 esas sayılı kararıyla şirketin saat 11.44 itibarıyla iflasına hükmedildiği ve tasfiye sürecinin adi tasfiye usulüyle yürütüleceği açıklandı.

Kazımdirik Mahallesi Üniversite Caddesi’nde faaliyet gösteren şirketin iflasına ilişkin ilan, İzmir İflas Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyuruldu. İlanda, alacaklılar ve istihkak iddiasında bulunanların, alacaklarını ve buna ilişkin belgeleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğe bildirmeleri gerektiği belirtildi.

Ayrıca, şirkete borcu bulunan kişi ve kurumların da aynı süre içerisinde borçlarını bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi. Müflisin mallarını elinde bulunduranların ise, yasal hakları saklı kalmak kaydıyla bu malları iflas dairesine teslim etmeleri gerektiği, aksi durumda hem cezai yaptırım hem de rüçhan haklarının kaybı söz konusu olabileceği kaydedildi.

Öte yandan, iflas sürecinin önemli aşamalarından biri olan ilk alacaklılar toplantısının 8 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00’te İzmir Bölge Adliye Mahkemesi binasında gerçekleştirileceği duyuruldu. Alacaklıların toplantıya katılmaları ya da yetkili temsilci göndermeleri gerektiği vurgulandı.