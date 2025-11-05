Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının yemekhanenin tadilatta olması nedeniyle kurumda çalışanların mağdur olduğu belirterek, personele yemek ücreti verilmesini talep etti.

Ahmet Doğruyol: Yemekhane tadilatta yemek yok

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yemekhanesinin 28 Ekim tarihinden beri tadilatta olduğunu hatırlatan ve kurum çalışanlarının ciddi maddi problemler yaşadığını vurgulayan Başkan Ahmet Doğruyol, “Yemekhane tadilatta yemek yok. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları 28 Ekim tarihinde bu yana kurumdan yemek yiyemiyorlar. Gerekçe yemekhanenin tadilatta olması. Elbette zaman zaman tadilat olabilir. Farklı sıkıntılar olabilir. Ancak bu tür durumlarda kurum önceden tedbir almak zorundadır. Memurun aldığı maaş ortadayken personelin yemeğinin tadilat gerekçesiyle verilmemesi uygun bir durum değildir.”

“Personele yemek ücreti ödenmesi talebimizdir”

Son olarak, yemekhanenin kapalı olduğu süre boyunca çalışanlara yemek ücreti verilmesi gerektiğinin altını çizen Doğruyol, şu ifadeleri kullandı: “En kötü ihtimalle personele öğle yemeği için tabldot, sandviç vb. Bir şeyler verilebilirdi. Memurun durumu ortadayken, uzun süreli dışarıdan yemek yemesi mümkün değildir. Bu süre içerisinde çalışanların öğle yemeği çay ve simit olmuştur. Ya da tadilatta geçen süre için personele yemek ücreti ödenmesi talebimizdir.”