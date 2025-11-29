Son Mühür/ Beste Temel - İzmir genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, özellikle Karaburun, Foça, Çeşme ve Dikili ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte Karaburun’da metrekareye 165, Foça’da 137, Çeşme’de 131, Dikili’de ise 110 kilogram yağış düştü. Deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte özellikle kıyı kesimlerde su baskınları yaşandı.

Belediye alarma geçti

Yaşanan su baskınlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahaya indi. İZSU Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri başta olmak üzere Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Ulaşım, Zabıta, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği ile Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri koordineli şekilde çalışma yürüttü. Kent genelinde toplam 342 araç, 200 iş makinesi ve bin 200 personel görev aldı.

Kritik noktalara anlık müdahale

Çeşme, Karaburun ve Foça gibi kıyı ilçelerin yanı sıra Alsancak, Bostanlı, Konak ve Karşıyaka’da dere yatakları, altgeçitler ve riskli bölgelerde yoğun müdahale gerçekleştirildi. Yetkililer, özellikle son dönemde yapılan dere temizlik çalışmalarının büyük taşkınların önüne geçtiğini bildirdi.

İhbar hatları kilitlendi

Şiddetli yağışlar sırasında İZSU 185 Çağrı Merkezi’ne toplam 106 ihbar ulaştı. Bu ihbarların 18’i Çeşme’den geldi. Başvuruların 4’ü yol su baskını, 14’ü ev su baskını olarak kayda geçti. İZSU, sahada 521 personel ve 316 araçla görev yaptı.

İtfaiye ekiplerine iletilen vaka sayısı ise 61 olarak açıklandı. Bunların 44’ü ev, 11’i iş yeri, 2’si araç su baskını, 3’ü ise hasar tespiti ihbarı oldu. Ekipler hızla su tahliye çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yağış için yeni uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağını duyurdu. Özellikle kıyı ilçeler ile İzmir’in merkez çevrelerinde yağışların kuvvetli, bazı bölgelerde ise çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.