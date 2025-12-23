Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Ege Üniversitesi Türk Dünyası Akademik Araştırmalar Topluluğu tarafından “Türk Dünyası ve Ortak Kimliğinin İnşası” konulu panel gerçekleştirildi. Etkinlikte Türk Dünyası’nın ortak kimliği; kültür, tarih, dil ve din başlıklarında düzenlenen dört ayrı oturumda ele alındı. Panelin ilk bölümünde kültür konusu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Geniş katılım sağlandı

Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonu’nda düzenlenen panele; EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Temizkan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Hanefi Palabıyık’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci katıldı.

“Türk dünyasının geldiği noktaya tanıklık ediyoruz”

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Ersan, Türk Dünyası alanında yürütülen akademik çalışmaların ulaştığı seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ersan, “Türk dünyasında nelerin yapıldığını, nereden nereye gelindiğini gördük, yaşadık ve tarihe şahitlik ettik. Bu süreçlere tanıklık etmek bizim için son derece kıymetli. Umarız Türk devletlerinin bir bütün olarak kurumsal bir yapı içerisinde yer aldığını da görürüz” ifadelerini kullandı.

“Türkler gittikleri her yerde ortak değerlerini yaşattı”

Panelde Türk Dünyası Akademik Araştırmalar Topluluğu adına konuşan Prof. Dr. Muhammed Hanefi Palabıyık, Türklerin tarih boyunca geniş coğrafyalarda varlık gösterdiğini belirterek, “Türkler gittikleri her yerde devlet kurmuş, kimliklerini taşımış ve korumuştur” dedi.

Topluluk Başkanı Muharrem Turgut ise ortak Türk kimliğinin inşasında bütünleştirici bir yaklaşımı benimsediklerini vurgulayarak, “Kimlik inşasındaki başarı ayrıştırarak değil, bütünleştirerek mümkündür. Bu paneli, ortak kimliğin akademik zeminde yeniden ele alınması için önemli bir fırsat olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kültür oturumunda ortak miras ele alındı

Doç. Dr. Fazıl Özdamar başkanlığında gerçekleştirilen kültür oturumunda; Prof. Dr. Metin Ekici, Prof. Dr. Mustafa Aksoy ve Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda Türk Dünyası’nın farklı coğrafyalarında ortak hafıza ve gönül bağlarının hâlen canlı olduğu vurgulandı.

Prof. Dr. Metin Ekici, somut olmayan kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılarak kimlik ve devamlılık sağladığını belirtti. Nevruz, Hıdırellez ve Dede Korkut anlatılarının Türk Dünyası açısından birleştirici unsurlar olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Mustafa Aksoy ise koçbaşlı ve atbaşlı mezar taşları ile damgalar üzerinden Türk kültürünün somut mirasını değerlendirdi. Aksoy, bu damgaların Türklerin kültürel sürekliliğinin en açık göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

“Türk kimliği töre ve millî ruhla ayakta durur”

Kültür oturumunun son konuşmacısı Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç, Türk kimliğinin töre, gelenek ve tarih bilinci üzerine inşa edildiğini belirterek, millî ruhun Türk kimliğinin temel taşı olduğunu vurguladı. Gömeç, Türk milletinin tarih boyunca birlik ve bağımsızlık mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Teşekkür belgeleri takdim edildi

Panelin sonunda EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan tarafından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlik, dil, din ve tarih oturumlarıyla devam etti.