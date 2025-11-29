Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda dikkati çekecek açıklamalarda bulundu. Ulusal bir kanalın canlı yayınına katılan CHP’li Bakan, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün sabah çıkan röportajına tepkisini gösterdi. Bakan, “Bu noktaya gelmiş olmak hayal kırıklığı” dedi.

Sözlerine kurultaydaki heyecanlı atmosferi yorumlayarak başlayan Bakan, “Herhalde 20 yıldır tüm kurultayları aktif olarak takip ederim. Son 20 yılın en heyecanlı ve genel başkana en yüksek tepki verildiği, defalarca salonu ayağa kaldırdığı bir konuşmaydı. Bu konuşma dün gece hazırlanmış bir konuşma değil, tuğla tuğla iki yıldır üzerine konularak hazırlanmış bir konuşma. Örgüt, o kadar dinamizm kazandı ki bu da onun sonucu” ifadelerini kullandı.

“Gecemizi gündüzümüze katarak mücadele ettik”

Kılıçdaroğlu’nun bugün çıkan röportajının hatırlatılması üzerine de Bakan, şu ifadeleri kullandı: “CHP’nin önceki genel başkanının ya da bırakın, buradaki herhangi birisinin konuşacağı yer burasıdır. Kendisini burada görmek isterdik, Sabah gazetesinde değil. Geçen gün İmralı ile yaptığı açıklama da aynı şekilde. O düşünceleri bizlerle paylaşabilirdi ama yandaş kanala açıklama yaptı. Ben kendisi için üzgünüm. Biz halkın umudu Kılıçdaroğlu diye gecemizi gündüzümüze katarak mücadele ettik. Bu noktaya gelmiş olmak benim için hayal kırıklığı.”

“Kendisi bilmiyor mu?”

“Bunun hem CHP hem de muhalif seçmeni üzdüğünü görüyor olması lazım, söyledikleri de doğru değil” sözleriyle devam eden Bakan, “Siyasallaşan yargının CHP’yi hedef aldığını kendisi bilmiyor mu? Adalet yürüyüşünü kendisi bunun için yapmadı mı? O günden bugüne sonuçlar daha da ağırlaştı” diye konuştu.