Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış, İzmir genelinde su baskını riskini beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuza geçti.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yüzlerce araç, iş makinesi ve binin üzerinde personel kent genelinde görevlendirildi.

İtfaiye, İZSU ve belediye ekipleri sahada

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 merkez ve 62 müdahale istasyonunda 150 dalgıç pompa ve 50 motopomp ile hazır bekledi. Yoğun yağışın başlamasıyla birlikte İZSU Genel Müdürlüğü’nün acil durum ve yağış yönetimi planı devreye alındı. Bu kapsamda 274 araç ve 626 personel sahaya çıkarıldı.

Kent genelinde yağmur suyu hatları, kanalizasyon sistemleri ve mazgallar eş zamanlı kontrol edildi. Taşkın riski bulunan bölgelerde önleyici temizlik ve tahliye çalışmaları yapıldı. Alçak kotlu alanlarda saha kontrolleri sıklaştırıldı, yağmur suyunun kontrollü tahliyesi için anlık müdahaleler gerçekleştirildi.

İZSU’ya büyük bölümü yol ve kavşaklardaki su birikmelerine ilişkin olmak üzere 55 ihbar ulaştı. Tüm ihbarlara yönelik müdahaleler başlatıldı.

Ağaç devrilmelerine anında müdahale

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve riskli bölgelerde önlem almak amacıyla sahaya çıktı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM), toplu ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı koordinasyonu sağladı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi ile Fen İşleri Dairesi ekipleri alt geçitler, ana arterler ve ağaç devrilme riski bulunan bölgelerde çalışma yürüttü. Karşıyaka–Çiğli Tramvay Yolu üzerine devrilen ağaç İtfaiye ve Park ve Bahçeler ekipleri tarafından kaldırıldı. Kınık ilçesinde meydana gelen ağaç devrilmesine de müdahale edilerek yol güvenliği sağlandı.

Fen İşleri ekipleri kritik noktalarda görev aldı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve çevre ilçelerde yağışın başladığı andan itibaren tüm ekipleriyle sahaya çıktı. Su birikintileri, taşkın riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara yönelik müdahaleler gerçekleştirildi.

Karşıyaka ve EVKA-5 bölgelerinde, Gediz Elektrik çalışmaları nedeniyle oluşan dolgu alanlarında önlemler alındı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda yönlendirme ve güvenlik tedbirleri uygulandı. Urla Balıklıova Mahallesi ile Karaburun Küçükbahçe Mahallesi arasındaki yolda, yağış nedeniyle bozulan şarampollerde temizlik ve düzenleme çalışmaları yapıldı.

Bazı bölgelerde metrekareye 44 kilogram yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 8 Ocak’ta İzmir genelinde yer yer kuvvetli yağış etkili oldu. Ölçümlerde;

Bergama İncecikler: 44,4 kg

Urla: 36,5 kg

Güzelbahçe: 35,9 kg

Balçova: 26,8 kg

Narlıdere: 23,5 kg

Karşıyaka: 20,2 kg

Karabağlar: 18 kg

Çiğli: 17,8 kg

Menderes: 5,8 kg yağış kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yağış süresince ekiplerin sahada görevine devam edeceğini bildirdi. Yurttaşların olası acil durumlarda İZSU ALO 185 hattı ile 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden ihbarda bulunabileceği belirtildi.