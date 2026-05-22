Son Mühür- Yağmur Daştan / Atakan Başpehlivan - Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan depremi devam ediyor. 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevine son vermesi ve genel başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu'na iade etmesi sonrası tartışmalar sürüyor.

Mutlak Butlan kararı sonrası 81 ile çağrı yapılmıştı

Dün genel başkan Özgür Özel'in 81 il başkanlığında ışıklar sönmeyecek talimatının ardından nöbet başlarken İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubu, mutlak butlan kararına tepki olarak olağanüstü meclis sonrası yürüyüş gerçekleştirdi.

Mutlak Butlan kararı sonrası İzmir'de gerçekleştirilen butlan yürüyüşüne, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da katılanların arasında olduğu çok sayıda meclis üyesi de katıldı.

Yürüyüş nerede gerçekleştirildi, nerede bitecek?

Meclis üyeleri ve Başkan Tugay'ın gerçekleştirdiği yürüyüş Kültürpark’ta 4 No'lu holde bulunan meclis salonundan başladı ve CHP İzmir İl Başkanlığında sona erecek.

Mutlak Butlan kararı ne zaman çıktı?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olaylı 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve partinin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilmesi talebiyle açılan davalar zincirinde son aşama dün yani 21 Mayıs Perşembe tarihinde gerçekleşmişti. İlk derece mahkemesinin "konusuz kalma" ve "usulden ret" kararlarını inceleyen üst mahkeme, nihai kararını vererek CHP’ye mutlak butlan kararını kesinleştirmişti.

