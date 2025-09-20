Son Mühür- İzmir’de su sorunu, kent genelinde devam ediyor. İZSU, şehirdeki planlı ve arıza kaynaklı su kesintilerini günlük olarak güncelleyerek vatandaşları bilgilendiriyor. 20 Eylül Cumartesi günü için belirlenen kesinti programı ve arıza bilgileri şöyle:

Merkez ilçelerde planlı gece kesintisi

İZSU’nun açıklamasına göre, 20 Eylül Cumartesi günü gece saat 23:00 ile sabah 05:00 arasında bazı merkez ilçelerde planlı su kesintisi uygulanacak. Etkilenecek mahalleler ilçelere göre şu şekilde:

Karabağlar: Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin.

Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik.

Bornova: Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer.

Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik.

Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale.

Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki.

Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer.

Gaziemir: Emrez (kısmen).

Arıza ve bakım nedeniyle kesintiler

Planlı kesintilerin yanı sıra bazı bölgelerde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak:

Bergama: Atmaca ve Selçuk mahallelerinde 20 Eylül 10:20–12:20 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi. (Ana Boru Arızası)

Bornova: Barbaros ve Rafet Paşa mahallelerinde 20 Eylül 07:55–10:55 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi.

Kiraz: Kırköy ve Yeni mahallelerinde 20 Eylül 10:30–13:00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi.

Konak: Alsancak’ta 20 Eylül 10:20–12:20 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi.

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos ve 9 Eylül mahallelerinde 20 Eylül 10:17–13:17 saatleri arasında yaklaşık 3 saat, ayrıca bazı mahallelerde planlı kesintiler 19 Eylül 23:00 ile 20 Eylül 10:30 arasında yaklaşık 12 saat sürecek.

Narlıdere: Atatürk, Ilıca ve 2. İnönü mahallelerinde 20 Eylül 10:20–12:20 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi.

Ödemiş: Atatürk, Cumhuriyet, Hürriyet ve Umurbey mahallelerinde 20 Eylül 07:23–13:24 saatleri arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi.