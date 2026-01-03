Son Mühür - Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, ilçede yapılan zabıta denetimlerinde özellikle zincir marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespit edilmesi üzerine sert yaptırımların devreye alınacağını açıkladı. Halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı belediyenin taviz vermeyeceğini vurgulayan Demir, alınan kararların yalnızca Torbalı için değil, diğer ilçelere de örnek olması gerektiğini söyledi.

Hukuki çerçevede değerlendirerek karar alındı

Başkan Demir, belediye olarak konuyu hukuki çerçevede değerlendirdiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte denetimlerin daha etkili sonuçlar doğuracağını ifade etti. Zabıta ekiplerinin raflarda tarihi geçmiş ürün tespit etmesi halinde uygulanacak yaptırımları tek tek sıralayan Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz günlerde zabıta arkadaşlarımızın rutin denetimleri sonucunda şunu fark ettik. Özellikle zincir marketlerde tarihi geçmiş birçok ürün tespit edildi. Bizim de belediye olarak raf kontrolü yapmayan market zincirlerine bir yaptırım uygulamamız gerektiği kanaatindeyim. Arkadaşlarımızla oturduk, hukuki çerçevede değerlendirdik. Bunu Torbalı açısından da önemli buluyorum ve diğer ilçelere örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Zabıta memurlarımız rafta tarihi geçmiş bir ürün tespit ettiğinde ilkinde üç ila 15 gün arasında kapatma cezası uygulama hakkına sahip olacak. Aynı zincir market ya da herhangi bir market ikinci kez rafında tarihi geçmiş bir ürün bulundurmuşsa ve biz bunu tespit etmişsek ikinci kez 7 ve 30 gün orasında kapatma cezası verebilme hakkına sahip olacağız. Eğer aynı market üçüncü kez rafında tarihi geçmiş bir ürün bulundurmuşsa işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını tamamen feshedip kapatma hakkına sahip oluyoruz. Buradan da marketlere bir uyarıda bulunalım. Personelleriniz ve raflarınızı iyi denetleyin. Torbalı halkının sağlığı bizim için çok kıymetli. Kimse, Torbalı halkının sağlığını tehdit edemez. Tehdit ettiği anda da karşısında Torbalı Belediyesi’ni bulur.”