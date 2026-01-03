Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında CSKA 1948 ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmişti. Söz konusu mücadele, Göztepe forması giyen Brezilyalı stoper Heliton’un eski takımına karşı oynanacak olması nedeniyle de dikkat çekti.

Hazırlıklar Urla’da

Göztepe, ligin ikinci yarı hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdürecek. Teknik heyet, kamp programını ve özel maç planlamasını bu doğrultuda oluşturdu.

Transferde hareketlilik

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, İsviçre ekibi Servette’den ofansif orta saha Alexis Antunes’i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı 20 yaşındaki forvet Guilherme Luiz ile de anlaşma aşamasında olduğu belirtildi.

Brezilya temsilcisi Ceara SC ile her konuda uzlaşma sağlandığı, genç oyuncuyla kısa süre içinde resmi sözleşme imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

Kadroda ayrılık ihtimali

Bir golcü transferi daha planlayan yönetimin, yabancı oyuncu kontenjanı kapsamında İbrahim Sabra’yı kiralık göndermeyi, Brezilyalı sağ kanat Ruan ile ise yolları ayırmayı değerlendirdiği ifade edildi.