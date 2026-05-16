İzmir’de güvenlik güçleri yine başarılı bir operasyona imza attı. İzmir’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonunda yakalanan firari Ö.B’nin 2 farklı suçu tam tamına 58 yıl 5 ay 7 güne karşılık geldi. Adliyeye sevk edilen hükümlü, ömrünün yarım asırdan fazlasını cezaevinde geçirecek.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon dün gerçekleşti. Uygulamalar ve denetimler sırasında şüpheli bir şahıs dikkatleri üstüne çekti.

Ö.B. isimli şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan detaylı sorgulamada, Ö.B.'nin 'Gece Vakti Yağma' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.