İzmir’in merkez ilçelerinde uygulanan planlı su kesintilerinde yeni düzenlemeye gidildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kuraklık nedeniyle üç günde bir yapılan dönüşümlü kesintilerin artık iki günde bir uygulanacağını duyurdu.

9 Eylül’den itibaren geçerli olacak

İZSU’nun ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, güncel su tüketim verilerinin dikkate alındığı ve yeni planlamanın bu verilere göre düzenlendiği belirtildi.

9 Eylül itibarıyla başlayacak yeni uygulamaya göre kesintiler her iki günde bir, saat 23.00 ile 05.00 arasında yapılacak.

İlçeler iki bölgeye ayrıldı

Yeni plana göre İzmir iki ayrı bölge olarak tanımlandı. Kesinti programı şu şekilde olacak:

1. Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir

2. Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe

Su Kurulu kararıyla hayata geçmişti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren kısmi su kesintilerinin uygulanacağını açıklamıştı.

İlk etapta üç günde bir yapılan kesintilerin kapsamı, artan ihtiyaç ve güncel tüketim verileri doğrultusunda yeniden düzenlendi.