İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

2 polis şehit, 3 kişi yaralı

Çetin Emeç Mahallesi’nde bulunan Balçova Polis Merkezi’ne yönelik saldırıda, iki polis memuru şehit olmuş, ikisi polis olmak üzere toplam üç kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Yabancı uyruklu şüpheli İstanbul’da yakalandı

Soruşturma kapsamında saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu K.N., İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aile ve arkadaşları da gözaltında

Başsavcılık, saldırganın anne ve babası ile iki arkadaşının da gözaltına alındığını açıkladı. Böylece gözaltı sayısı artarken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Dört ilde eş zamanlı operasyonlar

Saldırıya ilişkin soruşturma İzmir, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da yürütülüyor.

İzmir’de: E.B, N.B, A.B, A.K, D.Ş

İstanbul’da: K.N

Ankara’da: B.Y ve C.T

Şanlıurfa’da: M.A olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının arkasındaki bağlantıların ve olası destekçilerin ortaya çıkarılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.