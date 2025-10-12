Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 13 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere bazı otobüs hatlarının güzergahlarında revizyon ve değişikliklere gittiğini duyurdu. Yapılan düzenlemelerin bir kısmı Karayolları çalışması nedeniyle gerçekleşirken, diğer hatlarda genel optimizasyon amaçlandı.

Karayolları çalışması nedeniyle Kuşadası-Seferihisar hattında revizyon

ESHOT'tan yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Kuşadası Seferihisar Caddesi üzerinde gerçekleştireceği yol çalışmaları sebebiyle, 979 No’lu Ömür Beldesi - Seferihisar hattının güzergâhında geçici bir değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu güzergah değişikliği, çalışmalar süresince hattın kesintisiz hizmet vermesi amacıyla planlanmış ve revize edilmiştir. Bu hat üzerinde seyahat edecek vatandaşların, aksaklık yaşamaması için yeni düzenlemeleri takip etmeleri önem taşımaktadır.

Üç farklı hat için kalıcı güzergah değişikliği

ESHOT, 13 Ekim 2025 Pazartesi itibarıyla üç farklı hattın güzergahında da değişiklikler yapıldığını bildirdi. Bu değişikliklerin, kent içi toplu ulaşımın verimliliğini artırmak ve yolcu taleplerine daha iyi yanıt vermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Güzergah değişikliği yapılan hatlar şunlar:

777 No’lu Doğal Yaşam Parkı – Karşıyaka

832 No’lu Yukarıcuma – Bergama

836 No’lu Kınık – Bergama

Detaylı bilgiye ESHOT resmi sitesinden ulaşılabilir

ESHOT yetkilileri, güzergah değişikliklerinin tüm detaylarına, durak konumlarına ve güncel hareket saatlerine ilişkin bilgilerin ESHOT Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresi olan www.eshot.gov.tr üzerinden erişilebilir olduğunu belirtti.

İzmirli hemşehrilerin, mağduriyet yaşamamaları adına seyahatlerinden önce ilgili internet sitesini kontrol etmeleri rica olunur. Yapılan tüm düzenlemelerin 13 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren uygulamaya gireceği hatırlatıldı.