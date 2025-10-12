Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, İzmir Foça’da düzenlenen 7’nci Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’nın final gününde, Jandarma Komando Atış Okulu Komutanlığı’nın açılışını gerçekleştirdi. Orgeneral Çardakcı, açılış töreninde okulun Jandarma teşkilatına sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

Atış okulu teşkilata katkı sağlayacak

Açılış töreninde konuşan Orgeneral Çardakcı, okulun planlama ve inşasında emeği geçen personele teşekkür ederek, “Jandarma Komando Atış Okulu, teşkilatımıza önemli bir yetenek kazandıracak. Atışın bizler için taşıdığı önemin farkındayız. Hayırlı ve uğurlu olsun,” ifadelerini kullandı.

BORAN VII Yarışması’nda milli silahlar incelendi

Açılışın ardından Orgeneral Çardakcı, BORAN VII Keskin Nişancı Yarışması alanını gezdi. Ziyaret kapsamında milli ve yerli savunma sanayii firmalarının stantlarını inceleyen Çardakcı, en yeni silah sistemleri ve teknolojiler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Deneme atışlarıyla organizasyon sonuçlandı

Daha sonra yarışma alanındaki atış etaplarını takip eden Orgeneral Çardakcı, keskin nişancı unsurlarının gösteri atışlarını izledi ve organizasyon hakkında brifing aldı. Ziyaretin sonunda kendisi de tabanca ile deneme atışları gerçekleştirdi.

Zorlu etapların tamamlanmasıyla BORAN VII Keskin Nişancı Yarışması sona erdi. Dereceye giren unsurlar, önümüzdeki günlerde düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.