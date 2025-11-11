Karabağlar’ın Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir pastanede dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre alkollü bir şahıs, elindeki bıçakla iş yerine girerek içeride bulunan müşterilere yöneldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çevresindekilere saldırmaya çalışan şahıs, müşterileri kovalamaya başladı. Panik içinde kaçışan vatandaşlar, sandalyelerle saldırgana karşı kendilerini korumaya çalıştı.

Saldırgan kaçtı, güvenlik kamerası kaydetti

Kısa süren arbedenin ardından saldırgan pastaneden uzaklaştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kayıtlarda elinde bıçak bulunan şahsın içeri girmesi, müşterilerin kaçışması ve sandalyelerle savunma çabaları yer aldı.

Polis ekipleri çalışma başlattı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, görgü tanıklarının ifadelerini aldı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.