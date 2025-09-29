Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Parkta Etkinlik Var” projesi kapsamında İnciraltı Terapi Bahçesi ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen etkinliklerde, çocuklara tohumun ekimden sofraya uzanan serüveni uygulamalı olarak anlatıldı. Otizmli öğrenciler de programa katılarak toprakla buluştu.

Parklar öğrenme alanına dönüştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen proje, kentlilerin parklarda doğayla buluşmasını sağlıyor. “Tohumdan Sofraya” etkinliğinde çocuklar, ekosistem ve toprak bilinci konusunda uygulamalı eğitim aldı. İnciraltı Terapi Bahçesi’nde gerçekleşen buluşmada otizmli öğrenciler de diğer çocuklarla kaynaşarak ilk kez tohumu toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı.

Ata tohumlarla tanıştılar

Etkinlikte 50’nin üzerinde özel tohum tanıtıldı. Çocuklar, tarımsal üretimin aşamalarını öğrenerek sebze ve meyvelerin sofraya geliş sürecini keşfetti. Ayrıca yetişen ürünlerden yeniden nasıl tohum elde edileceği aktarıldı. Program sonunda çocuklar, saksılara bezelye tohumu ekerek uygulamalı deneyim kazandı.

Etkinlikler yıl boyunca sürecek

Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü Proje Görevlisi Eylem Yılmaz, etkinliklerin her salı dönüşümlü olarak İnciraltı Terapi Bahçesi ve Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda devam edeceğini söyledi. Yılmaz, “Parkları yalnızca dinlenme alanı değil, öğrenme ve sosyalleşme mekânı haline getirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklara tohumun fideye, fidelerin sofraya dönüşümünü deneyimleyerek öğretiyoruz” dedi.

“Çocuklarımız tarımı öğrendi”

Etkinliğe katılan velilerden Tala Çepni, çocukların toprakla tanışmasının önemine dikkat çekerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür etti. Bir diğer veli Zehra Yazıcı ise, “Çocuklarımız ata tohumlarını görerek sürdürülebilir tarımı öğrenmeye başladı. Bizler de tarımın değerini yeniden keşfediyoruz. Bu bilgileri yeni nesle aktarmak hepimizin sorumluluğu” diye konuştu.

Doğayla iç içe ücretsiz etkinlikler

“Parkta Etkinlik Var” projesi kapsamında İzmirliler, doğa gözlemi, çevre temizliği, konserler ve spor aktiviteleri gibi birçok etkinlikle buluşuyor. “Tohumdan Sofraya” programı her salı düzenlenirken, hafta sonları da Çakalburnu Dalyanı ve Olivelo Yaşayan Parkı’nda kuş gözlem etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ücretsiz programların duyuruları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılıyor.