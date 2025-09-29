Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, eşi Şahika Saygılı ile birlikte, kentteki devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerini konutlarında misafir etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Saygılı, öğrencilere verilen desteğin AK Parti hükümetlerinin gençliğe verdiği değerin somut bir kanıtı olduğunu vurguladı. Bu misafirperverlik, KYK yurtlarındaki doluluk oranları ve imkanlar hakkındaki önemli açıklamaları da beraberinde getirdi.

Üniversitelilerle samimi sohbet ve KYK garantisi

Başkan Saygılı ve eşi Şahika Saygılı, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, farklı üniversitelerde okuyan dört öğrenciyi evlerinde ağırladı. Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden Dilruba Demirci (4. Sınıf) ve Arda Vurucu (3. Sınıf), Katip Çelebi Üniversitesi Malzeme Mühendisliği'nden Ahmet Kahraman (2. Sınıf) ve 9 Eylül İlahiyat Fakültesi'nden Sude Özdemir (2. Sınıf), bu özel buluşmanın konukları oldu. İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli'nin de katıldığı sohbette, Başkan Saygılı öğrencilik yıllarına dair anılarını paylaşarak gençlerle bağ kurdu.

İzmir'deki KYK yurtlarında boş yatak kapasitesi müjdesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yurt imkanlarına dair kapsamlı bilgiler verdi. İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 42 bin 472 kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirten Saygılı, KYK'ya başvuran her öğrencinin yerleştirildiğini kesin bir dille ifade etti. Saygılı, bu yerleştirme başarısının ötesinde, başvuru yapamayan 1000 öğrencinin bile misafir öğrenci statüsünde barınma imkânı bulduğunu duyurdu. Hatta bugün itibarıyla Bayraklı kız yurdunda 1000, Balçova İnciraltı erkek yurdunda 200 ve Karabağlar'da 150 olmak üzere toplam 1350 kişilik boş yatak kapasitesinin öğrencileri beklediğini açıkladı.

Barınmadan sosyal imkanlara kapsamlı destek

Başkan Saygılı, yurtların yalnızca bir barınma alanı olmaktan öte, tam teşekküllü yaşam merkezleri haline geldiğinin altını çizdi. Yurtlarda ders çalışma salonlarından spor alanlarına, toplantı ve sosyal yaşam ünitelerinden ücretsiz internet hizmetine kadar her türlü detayın düşünüldüğünü belirtti. En önemli desteklerden birinin de beslenme olduğunu kaydeden Saygılı, öğrencilerin devletin sağladığı günlük 220 TL yemek desteği ile sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ekstra bir ödeme yapmadan alabildiklerini vurguladı. Saygılı, sözlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı vizyonu sayesinde atılan her adımın Türkiye Yüzyılı'nın geleceği için yapılmış en büyük yatırım olduğunu söyleyerek noktaladı.