Son Mühür- Türkiye’de faaliyet gösteren 78 vakıf üniversitesinin doluluk oranları netleşti. Kariyer ve İletişim Enstitüsü Kurucusu Sezai Artar’ın çalışmasına göre doluluk anlamında zirvede Bilkent, Antalya Bilim, Koç, Sabancı, Lokman Hekim ve İbnı Haldun Üniversitesi yer alıyor.

Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan bu üniversiteleri yüzde 99.49’luk doluluk oranıyla Özyeğin Üniversitesi takip ediyor.

İzmir’deki özel üniversitelerin durumu ne?

Doluluk oranında İzmir Ekonomi Üniversitesi yüzde 98.60’la listenin 8’inci, Yaşar Üniversitesi yüzde 94.75’le listenin 12’inci, İzmir Tınaztepe Üniversitesi yüzde 94.22’yle listenin 15’inci ve İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu yüzde 88.33’le listenin 26’ıncı sırasında yer alıyor.

Kimler boş kaldı?

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun yüzde 45’le en az tercih edilen vakıf üniversitesi olarak yer aldığı listede onu yüzde 54.94’le İstanbul Beykent Üniversitesi, yüzde 55.08’le Altınbaş Üniversitesi, yüzde 58.80’le İstanbul Gelişim Üniversitesi ve 60.22’yla İstanbul Galata Üniversitesi takip ediyor.