Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZULAŞ ve Grand Plaza şirketlerinin skandal bir ihaleye imza attıkları ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyenin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmak için tasarruf amaçlı 160 işçiyi ücretsiz izne çıkardıklarını açıklarken, iki belediye şirketi internet ortamında yayını bile olmayan Ege Bülten isimli siteye 4 gün arayla 900 bin liralık reklam parası ödedi.

Elektronik Kamu Alım Platformu’nda (EAKP) yer alan ilana göre belediyenin ESHOT’a destek amaçlı kurulan ve ulaşım hizmetlerini yürüten İZULAŞ şirketi 23 Haziran 2025 tarihinde doğrudan temin yöntemiyle ‘1 kalem Reklam tanıtım hizmeti alımı’ gerçekleştirdi. 450 bin lira bedelli hizmet alımını Ege Bülten Gazetecilik ve Basın Yayın Ticeret Limited Şirketi kazandı. İZULAŞ, aynı gün teklifleri alırken 26 Haziran’da da ilanı yayınlattı.

30 Haziran 2025 tarihinde ise bu kez belediyenin kafeteryalarını işleten Grand Plaza A.Ş EKAP’ta ‘Web sitesinde reklam tanıtım hizmet alımı’ doğrudan temin yöntemiyle ihale etti. Aynı gün teklifleri toplayan ve sözleşme yapan Grand Plaza, reklamı da yayınlattı. 450 bin liralık bu işi de ne tesadüf ki Ege Bülten Gazetecilik ve Basın Yayın Ticeret Limited Şirketi aldı.

YAYINDA OLMAYAN SİTEYE BİNLERCE LİRA

İki belediye şirketinin web sitesinde yayınlanması üzerine reklam verdiği Ege Bülten şirketinin www. egebulten.com domainli hesabının kapalı olduğu ortaya çıktı. Sitenin facebook sayfasında sadece 136 takipçisi olduğu öğrenildi. Ticaret Sicil kayıtlarına göre 2023 yılında kurulan şirketin Konak merkezinde yer aldığı belirlendi. Ayında olmayan siteye toplamda 900 bin lira ödenen iki hizmet alımını için İZULAŞ ve Grand Plaza’nın hangi reklamı verdiği ise öğrenilemedi.

BASIN İLAN KURUMU LİSTESİNDE YOK

İki belediye şirketinin reklam verdiği sitenin, Basın İlan Kurumu’nun İzmir’de resmi reklam verilebilecek haber siteleri listesinde yer almadığı da ortaya çıktı. Belediye İktisadi Teşebbüsü olan ve hisseleri büyük bölümü İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan bu iki kamu şirketinin bu ilanları ne amaçla verdiği öğrenilemedi. Grand Plaza A.Ş’nin internet sitesinde yer alan ‘Başkanın mesajı’ bölümü 1.5 yıldır güncellemeyi beklerken, yayında olmayan web sitesine 450 bin liralık reklam vermesi de dikkat çekti.