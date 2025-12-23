Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 10 kilometrelik Şehit Asteğmen Kubilay Koşusu, 19’uncu kez Menemen’de gerçekleştirildi. 95 yıl önce Cumhuriyet karşıtı ayaklanmada şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve silah arkadaşlarının anısına düzenlenen koşu, Menemen Karaağaç Yolu’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Cumhuriyet vurgulu koşu

Sporcular, bu yıl yarışa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gözleri, meşale figürü ve “Devrimlerin yılmaz bekçisiyiz”yazısının yer aldığı özel formalarla katıldı. Kategorilerinde ilk ona giren sporcular para ödülü kazanırken, ilk üçe girenlere kupa ve para ödülü takdim edildi.

Ödüller törenle verildi

Madalya törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erdal Karagöz, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Ödüller, protokol üyeleri tarafından sporculara verildi.

Tugay: “Cumhuriyet’i geleceğe gençler taşıyacak”

Törende konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, 23 Aralık’ın Türkiye için hem hüzün hem de derslerle dolu bir gün olduğunu vurguladı. Tugay, “Genç bir öğretmen Cumhuriyet’i koruma görevini yerine getirirken katledildi. O günden bugüne bu tarih, bizler için Cumhuriyet’in kıymetini yeniden hatırlama gününe dönüştü. Cumhuriyet, bu halka eşit yurttaşlık ve demokrasiyi kazandırdı. Bugün burada yarışan gençlerimiz Cumhuriyet’i geleceğe taşıyacak. Ne mutlu bu mücadelenin parçası olan herkese” dedi.

İşte dereceye girenler

Toplam 356 sporcunun katıldığı koşuda ödül alan isimler şöyle oldu:

Büyük Erkekler: Ufuk Arda (1), Keremcan Çelik (2), Mikail Al (3)

Büyük Kadınlar: Hasibe Demir (1), İpek Öztosun (2), Özlem Özgün (3)

Genç Erkekler: Çağrı İlkbahar (1), Mustafa Bozkurt (2), Samed Tosun (3)

Genç Kadınlar: Ravza Aktan (1)