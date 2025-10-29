İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Çankaya Katlı Otopark’ına ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sert sözlerle yanıt verdi.

Yıldız, Tugay’ı “konulara yüzeysel yaklaşmakla” suçladı ve altı maddelik bir soru listesiyle kamuoyu önünde açıklama talep etti.

Yıldız’dan Tugay’a sert yanıt: “Sorumluluğu başkalarına devrediyor”

AK Partili Hakan Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada Cemil Tugay’ın Çankaya Katlı Otopark sürecine ilişkin beyanlarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Cemil Tugay, kent sorunlarına aynı bakış açısıyla yaklaşmaya devam ediyor. Her zamanki gibi ‘ekipler çalıştı, baktık öyle değil böyle’ diyerek, somut bilgi sahibi olmadan konuları geçiştirme yoluna gidiyor. Kendi görev alanındaki konularda da ‘buyursunlar yapsınlar’ diyerek sorumluluğu başkalarına devrediyor.”

Yıldız, Tugay’ın kamuoyuna eksik bilgi verdiğini iddia ederek, “Ortada bir suçlama yok; biz sadece doğru bilgiyi kamuoyu adına öğrenmeye çalışıyoruz. Ancak Tugay’a yine eksik bilgi verildiği için kamuoyuyla da hatalı açıklamalar paylaşılıyor.” dedi.

“1,5 yıldır imzalanmayan protokol mü var?”

Hakan Yıldız açıklamasında, Çankaya Katlı Otoparkı’nın güçlendirme projesine ilişkin bazı iddiaları gündeme taşıdı.

Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a şu soruları yöneltti:

“Tam 1,5 yıl önce, Çankaya Katlı Otoparkı’nın güçlendirme projesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası’ndan muvafakat istediniz mi?”

“Vakıflar, hem muvafakat verip hem de kendi payı oranında maliyeti karşılamaya hazır olduğunu bildirdi mi?”

“Aradan geçen 1,5 yılda Vakıflar ve Ziraat Bankası’nın gönderdiği protokol neden hâlâ imzalanmadı?”

“Proje varsa neden %50’den fazla mülkiyet hakkına sahip ortaklarla paylaşılmadı?”

“Bakanlıktan gelen yazı yalnızca bu otoparkla mı ilgili, yoksa İzmir genelinde riskli yapılar için gönderilen genel bir uyarı mı?”

“Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ‘çalışmaları bize iletin’ yazısına neden hâlâ yanıt verilmedi?”

Yıldız, “Ortada gerçekten bir çalışma var mı, yoksa Başkan Tugay yine eksik bilgiyle mi bilgilendirildi?” diyerek açıklamanın kamuoyuna yapılmasını istedi.

“Kamuoyundan gizlenen çalışma varsa açıklayın”

AK Parti Grup Başkan Vekili Yıldız, açıklamasında, Çankaya Katlı Otoparkı ile ilgili tartışmaların kamuoyunda netlik kazanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Sayın Tugay, sizi suçlayan kimse yok. Biz sadece tek bir soru soruyoruz: Kamuoyuyla paylaşmadığınız o çalışmayı, ortağınız olan Vakıflar Bölge Müdürlüğü istemesine rağmen neden hâlâ teslim etmiyorsunuz?”

Yıldız, İzmir halkının kentsel projeler hakkında “şeffaf ve tam bilgilendirme” hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Çankaya Katlı Otopark tartışması büyüyor

Çankaya Katlı Otopark, İzmir’de uzun süredir gündemde olan projeler arasında yer alıyor.

Deprem yönetmeliği kapsamında güçlendirme ihtiyacı bulunan yapıyla ilgili süreç, taraflar arasında karşılıklı açıklamalarla tartışmalı bir hal almış durumda.

AK Parti Grubu, Büyükşehir yönetiminin gerekli adımları zamanında atmamakla eleştirirken; İzmir Büyükşehir Belediyesi ise projenin yasal sürece uygun biçimde ilerlediğini savunuyor.

Tugay’dan yanıt bekleniyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız’ın yönelttiği soruların ardından gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çevrildi.

Tugay’ın, Çankaya Katlı Otoparkı’na ilişkin süreçle ilgili yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.