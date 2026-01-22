İzmir’in Ödemiş ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında yaşanan ve infial yaratan kadın cinayetiyle ilgili yargılama süreci yeni bir boyuta taşındı.

Eski sevgilisi Fatma Kara’yı sokak ortasında darbederek hayattan koparan O.G hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Savcılık, genç kadını canice katleden sanık için "kasten öldürme" suçunun en ağır niteliğinden ceza talep ederken, iddianameye yansıyan detaylar saldırının dehşet verici boyutunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Sokak ortasında can pazarı ve korkunç saldırı

11 Mart 2025 tarihinde Türkmen Mahallesi’nde meydana gelen olay, iddiaya göre Fatma Kara ile O.G'nin konuşmak üzere bir araya gelmesiyle başladı. İkilinin arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede fiziksel şiddete dönüşmesi sonucu O.G, genç kadına yönelik vahşi bir saldırı gerçekleştirdi. İddianamede yer alan teknik incelemelere göre sanık, Kara’yı önce boynundan tutarak yaklaşık 4 metre boyunca sürükledi. Ardından yere yatırdığı talihsiz kadının bedenini defalarca havaya kaldırıp betona çarparak kafatası bölgesine ölümcül darbeler almasına neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 27 yaşındaki Kara’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sistematik şiddet ve ihlal edilen uzaklaştırma kararları

Cinayet soruşturması kapsamında derinleştirilen incelemeler, Fatma Kara’nın daha önce de defalarca şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini ortaya koydu. Genç kadının geçmişteki şikayetleri üzerine yargı makamlarınca sanık aleyhine iki kez uzaklaştırma kararı verildiği ancak bu önlemlerin katili durdurmaya yetmediği anlaşıldı. Öte yandan, sanığın olay yerine yanında bir tüfekle gelmiş olması, saldırının anlık bir öfke patlamasından ziyade planlı bir girişimin parçası olabileceği şüphesini güçlendirdi. İddianamede ayrıca, Kara’nın olaydan kısa bir süre önce sanıktan olan hamileliğini sonlandırdığı bilgisi de trajik ayrıntılar arasında yer aldı.

Çelişkili savunmalar ve "Öldürme kastım yoktu" iddiası

Tutuklu bulunan O.G, savcılık makamına verdiği ifadede suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarda bulundu. Olayın eski husumetlerden kaynaklanan bir parlama neticesinde yaşandığını öne süren O.G, Fatma Kara’yı kasten öldürme niyeti taşımadığını savundu. Sinirle boynundan tutup yere attığını ve kafasını çarpması sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden sanığın, emniyet aşamasındaki anlatımları ile savcılık ifadeleri arasındaki ciddi tutarsızlıklar dikkat çekti. Savcılık, sanığın bu beyanlarını suçun hukuki niteliğini değiştirmeye yönelik asılsız iddialar olarak değerlendirdi.

Kamera kayıtları vahşeti kanıtladı

Olayın gerçekleştiği sokağı gören güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler, iddianamenin en somut delillerini oluşturdu. İncelemeler sonucunda, sanığın savunmasının aksine eylemin doğrudan öldürmeye yönelik, şiddetli ve süreklilik arz eden bir saldırı olduğu raporlandı. Görüntülerde netleşen "vücudu kaldırıp yere vurma" sahneleri, saldırganın kastının doğrudan hayati bölgeleri hedef aldığını kanıtlar nitelikte bulundu. Aydın’ın Köşk ilçesinde sonsuzluğa uğurlanan Fatma Kara’nın ardından hukuk mücadelesi başlatan ailesi ve kamuoyu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasını bekliyor.