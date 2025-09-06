Son Mühür/Begüm Mol - Öğrencilerin daha güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim alması için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bahçe düzenlemesi, tadilat, bakım ve boyama gibi uygulamalarla kent genelindeki okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırladı. Eksikleri tespit edilen okullar, kapsamlı çalışmalarla yenilendi.

Dokuz ilçede kapsamlı bakım

Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında belediye ekipleri, dokuz ilçede okulların aile birlikleriyle bir araya gelerek eksikleri belirledi. Beydağ, Tire, Ödemiş, Bayındır, Kiraz, Kınık, Aliağa, Menderes ve Bergama’daki okullarda; park ve bahçe düzenlemesi, tamirat ve tadilat, tuvalet bakımı, okul çevresine çit kurulması, Atatürk köşesinin bakımı, kütüphane kurulumu ile iç ve dış alan boyamaları yapıldı.

Destekler devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü proje, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de devam edecek. Okul aile birlikleri, bizvariz.izmir.bel.tr adresinden “Destek Al” bölümünü seçerek farkındalık eğitimleri, hijyen seti, kırtasiye malzemesi, kültür-sanat etkinlikleri ve spor malzemesi desteği için başvuruda bulunabilecek.