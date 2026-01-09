Son Mühür- İzmir’in Buca ilçesinde uzun süredir kullanılmayan eski Buca Cezaevi arazisiyle ilgili planlama sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

İller Bankası A.Ş. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan imar planı değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine alındı. Buca İnönü Mahallesi’nde bulunan ve büyük kısmı İller Bankası mülkiyetinde olan çok sayıda parseli kapsayan alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmişti.

KOMİSYONLARDAN NİHAİ SONUÇ

Komisyonda yapılan incelemelerde, plan önerisi üzerinde bazı düzenlemeler yapılması şartıyla mutabakata varıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda plan değişikliği, oybirliğiyle uygun görüldü.

Komisyon tarafından hazırlanan rapor, nihai kararın verilmesi amacıyla yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına sunuldu.

İlgili önerge şu şekilde;

"İller Bankası A.Ş.’nin 25/11/2025 tarihli ve E.37786 sayılı Yazısı ekinde iletilen, Buca ilçesi, İnönü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyetinin büyük bölümü İller Bankası A.Ş.’ye ait olan 673 ada 12, 101, 166, 171, 172, 173, 175, 177, 190, 202, 213, 222 parseller, 7229 ada 27, 28 parseller ile 7240 ada 1, 2, 3, 31 ve 32 parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

(İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Bşk.E.2795015)"