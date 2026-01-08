Son Mühür - İzmir'de bir öğretmenin öğrencilerini evine temizliğe götürmesi iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Öğretmenin ders saatinde öğrencileri evine temizliğe götürdüğü öne sürülürken, operasyon için ise harekete geçildi. Bahsi geçen öğretmen gözaltına alınırken, evinde detaylı bir arama yapıldığı öğrenildi. Ortaya çıkan manzara ise şok içinde bıraktı.

Ekiplerden öğretmenin evinde arama!

Yaşanan olay başta Bornova olmak üzere tüm Türkiye'de yankı uyandırırken, öğretmen D.T. gözaltına alındı. D.T.'nin evinde Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından tüm bilgisayar, tablet ve telefonlara el konulurken, söz konusu materyallerde ise çocuklara yönelik başka bir ihlal olup olmadığı takip altına alındı.

Veliler ayaklandı!

2 veli öğretmenle ilgili olarak şikayette bulunurken, öğretmenin evinde çok sayıda alkol şişesi bulunduğu öğrenildi. Çocukların ise ne şartlar altında çalıştırıldığı tutanak kayıtlarına geçmiş oldu.

Öğretmen adliyeye sevk edilecek!

D.T. isimli öğretmen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yarın sabah adliyeye sevk edilecek. Soruşturma ele geçirilen materyaller ve öğrencilerin ifadeleri çerçevesinde çok yönlü olarak sürerken, mahkeme tarafından öğretmen hakkında karar verilecek.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma!

Öte yandan kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Sendika başkanından sert tepki!

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan Egitim-Bir-Sen İzmir 1 No Şube Başkanı Ali Kaya, "Şaşırdık mı? Hayır.

Yine Bornova, yine aynı ekip!

Bornova Mesleki Eğitim Merkezi’nde meslek eğitimi alması gereken öğrencileri, ders saatleri içerisinde evine götürerek kişisel işlerinde kullanıyor temizlik ve taşıma işleri yaptırıyor.

Bir yandan ÇEDES projesi (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Saygılıyım) üzerinden açıklamalar yapıp “okullar tarikatlara peşkeş çekiliyor” söylemiyle algı oluşturulurken, tarikatlardan koruduğunu iddia ettiği çocukları kendine özel hizmetçi yapıyor." ifadelerini kullandı.