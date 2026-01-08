İzmir’in Urla ilçesinde yaşanan olay, bölgede büyük yankı uyandırdı. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Urla Belediye Başkan Aday Adayı olan Burak Ulamışlı’nın denizde cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin bir tekneye bağlı halde bulunması, olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesine neden oldu.

Denizde fark edildi, ekipler alarma geçti

Akşam saatlerinde Urla sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde hareketsiz halde duran bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kimliği kısa sürede belirlendi

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde hayatını kaybeden kişinin, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP’den Urla Belediye Başkan Aday Adayı olan Burak Ulamışlı olduğu tespit edildi. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Ulamışlı’nın ölüm haberi, ilçe genelinde büyük üzüntü yarattı.

Cenaze adli tıpa gönderildi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ulamışlı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsiyle birlikte ölümün nedeni netlik kazanacak.

Cinayet ihtimali araştırılıyor

Cesedin tekneye bağlı halde bulunması nedeniyle, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.