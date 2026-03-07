İzmir’in kalbi, lösemili çocuklar için atan kalplerin ritmiyle doldu. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, hastalıkla mücadele eden miniklere destek olmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde bir araya gelen çok sayıda gönüllü, dayanışmanın sembolü haline gelen turuncu yeleklerini giyerek yürüyüşe başladı. Kentin en işlek noktalarından biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne kadar devam eden yürüyüş boyunca, "Umudun adı LÖSEV, gücün adı gençlik" ve "Sevgiyle, iyilikle, umutla yarınlar" gibi anlamlı mesajların yer aldığı dövizler taşındı.

Broşür dağıtıp çalışmaları anlattılar

Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan kortej, yol boyunca hem sloganlarla hem de taşıdıkları pankartlarla lösemiye karşı el birliği yapma çağrısında bulundu. Yürüyüşün varış noktasında son bulmasının ardından gönüllüler, çevredekileri bilgilendirmek adına broşürler dağıtarak vakfın çalışmaları hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Etkinlik, lösemili çocukların tedavi süreçlerine katkı sağlamak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek adına güçlü bir dayanışma mesajıyla noktalandı.