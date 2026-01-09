İzmir’in Bornova ilçesinde yer alan bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T. hakkında dudak uçuklatan iddialar ortaya atıldı. 8 Ocak tarihinde çeşitli basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yankı bulan haberlere göre, söz konusu öğretmenin kız öğrencileri ders saatinde okuldan çıkararak kendi evine götürdüğü ve burada kişisel işlerini, özellikle de ev temizliğini yaptırdığı öne sürüldü. Kamuoyunda infial yaratan bu iddiaların ardından İzmir Valiliği, konunun hassasiyeti nedeniyle vakit kaybetmeksizin geniş kapsamlı bir tahkikat süreci başlattı.

Görevden uzaklaştırıldı

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan İzmir Valiliği, eğitim kurumlarının saygınlığını ve öğrencilerin güvenliğini zedeleyen bu duruma karşı net bir tavır sergilendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, hakkında ciddi iddialar bulunan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.’nin, soruşturmanın selameti açısından ivedilikle görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi. Valilik, eğitim ortamında kabul edilemez bulunan bu tür davranışların üzerine kararlılıkla gidileceğinin altını çizerek, idari sürecin tüm boyutlarıyla mercek altına alındığını vurguladı.

Adli süreç başladı: Şüpheli öğretmen gözaltında

Olayın sadece idari bir disiplin suçu olmaktan öte, Türk Ceza Kanunu kapsamında da değerlendirilmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Valilikten yapılan güncel bilgilendirmede, hakkında adli işlem başlatılan öğretmen D.T.’nin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Soruşturma titizlikle yürütülüyor

İzmir Valiliği, hem öğrenciler hem de veliler nezdinde derin bir endişeye yol açan bu hadisenin takipçisi olduklarını yineledi. Açıklamada, "Adli ve idari süreç büyük bir titizlikle sürdürülmektedir" ifadesine yer verilerek, olayın tüm çıplaklığıyla aydınlatılacağı ve sorumlular hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı mesajı verildi. Eğitim camiasında benzer olayların yaşanmaması adına denetimlerin artırılacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.