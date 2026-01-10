İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığı, üniversite öğrencilerinin final haftasında daha rahat ders çalışabilmesi için dikkat çeken bir sosyal destek çalışması başlattı. “Finalleriniz İyi Geçsin Diye Buradayız” sloganıyla hayata geçirilen kampanya, ilk olarak Balçova’da uygulamaya alındı.

İlçe başkanlıklarının kapıları öğrencilere açıldı

Gençlik Kolları tarafından yapılan duyuruyla birlikte Balçova, Bornova, Buca ve Çiğli’de bulunan ilçe başkanlıklarının, final döneminde üniversite öğrencilerine açık olacağı bildirildi. Öğrencilerin bu merkezlerde ücretsiz internet, sıcak içecek, atıştırmalık ikramları ve yazıcı hizmetlerinden yararlanabileceği açıklandı.

İlk misafirler Balçova’da ağırlandı

Kampanyaya ilk ilgi Balçova’daki üniversite öğrencilerinden geldi. Öğrencilerin talepleri üzerine Balçova İlçe Başkanlığı, kapılarını gençlere açarak ilk çalışma gününü gerçekleştirdi. Gençler, belirlenen tarihte merkezde ders çalışmaya başladı.

İl başkanı öğrencilerle buluştu

Öğrencilerin ilk gün çalışmalarına İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan da katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Doğan, final sınavları öncesinde gençlere başarı dileklerini iletti ve her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

“Gençler bizim geleceğimiz”

Balçova İlçe Başkanı Orhan Gazi Apa, gençleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Gençler bizim geleceğimiz. Ne zaman ihtiyaç duyarlarsa destek olmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

“Gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz”

İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Anıl Boyacıoğlu ise kampanyanın amacının, öğrencilerin sınav dönemini daha rahat geçirmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, İzmir’in dört üniversite bölgesinde başlatılan çalışmanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.