İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen SOKÜM projesi, kentteki 18 farklı ortaokuldan seçilen 30 öğrenciyi bir araya getirdi.

Projenin yürütücülüğünü Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Necati Özcan üstlendi. Öğrenciler, doğa ile kültür arasındaki ilişkiyi anlamak için İzmir’in çeşitli noktalarında düzenlenen etkinliklerde aktif rol aldı.

Beş günde dört ilçede atölye maratonu

Menemen’deki açılış programıyla başlayan proje kapsamında öğrenciler; Ege Üniversitesi, Kemalpaşa Nazarköy, Ödemiş Birgi ve Konak Şehit Ömer Halisdemir BİLSEM’de düzenlenen atölyelere katıldı.

Etkinlikler boyunca öğrenciler; doğanın kültürel mirasla kesiştiği noktaları drama, müzik, el sanatları ve teknoloji aracılığıyla deneyimledi.

Üç boyutlu dijital nesneler tasarlandı

Kemalpaşa’daki etkinliklerde öğrenciler, Gölcük Yaylası’nda efsaneleri drama performanslarıyla canlandırırken, Kazak çadırında Şemsigül Jakupova’nın dombra dinletisiyle kültürlerarası etkileşimi yaşadı.

“Tinkercad ile 3D SOKÜM Unsuru Tasarımı” atölyesinde ise öğrenciler, nazar boncuğu, kopuz ve doğa motiflerinden esinlenerek üç boyutlu dijital nesneler üretti.

Doğadan boya, zeytinden kültür

“Kök Boya Üretimi” atölyesinde geleneksel tekniklerle doğal renklerin üretimini deneyimleyen öğrenciler, doğadan elde edilen boyaların ekolojik değerini öğrendi.

“Zeytin Ağacı Ekolojisi” atölyesinde ise zeytinin doğadaki döngüsel rolü, kültürel ve ekonomik önemi uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Doğayı koruyan masallar ve kültürel zanaatlar

Proje kapsamında ayrıca “Doğayı Koruyan Masallar”, “Halk Takvimi”, “Karagöz”, “Tezhip”, “Nazar Boncuğu”, “İpek Böcekçiliği” ve “Dokuma” atölyelerinde üretimler yapıldı.

Etkinliklerin sonunda öğrenciler, projenin tüm sürecini belgeledikleri fotoğraflarla “doğa ve kültür” temalı özel bir gazete hazırladı.

Yahşi: “Doğayı anlamak, köklerimizi anlamaktır”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, projenin eğitimi doğayla buluşturma açısından örnek bir çalışma olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Doğayı anlamak, köklerimizi ve kültürümüzü anlamaktır. Toprağın rengini, suyun sesini, rüzgarın dilini duyan bir çocuk, geleceği daha yaşanabilir bir dünya haline getirir. Bu projeyle öğrencilerimiz doğa ile düşünmeyi, kültürle üretmeyi ve insanla bütünleşmeyi öğrendiler.”

“Ekolojik bilinci ellerimle deneyimledim”

Bornova Kavaklıdere Şehit Yiğit Şahan Ortaokulu öğrencisi Sukeyne Aygün (13), projeye katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek,

“Çömlek, nazar boncuğu, karagöz ve drama etkinlikleriyle kültürel değerlerimiz ile doğa arasındaki bağı keşfettik.

Ekolojik bilinci kendi ellerimle deneyimlemek unutulmazdı. TÜBİTAK’a, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” dedi.

“Kültürel miras bilincim güçlendi”

Konak Güzelyalı Ortaokulu öğrencisi Noyan Kutlu Sönmez (13) ise projeyle kültür ve doğa arasındaki bağa dair yeni bilgiler kazandıklarını belirterek,

“5 günde birçok yeni bilgi öğrendik. Hem oynadık hem öğrendik. Üniversite hocalarımızdan iklim krizi ve kültürel miras konularında çok şey öğrendik. Doğaya ve Türk kültürüne bağlılığım daha da arttı.” ifadelerini kullandı.

SOKÜM projesi kültürel mirası geleceğe taşıyor

SOKÜM projesi, öğrencilerin hem doğayla bağ kurmasını hem de somut olmayan kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamasını hedefliyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu tür projelerle doğayı merkeze alan eğitim modellerini yaygınlaştırmayı planlıyor.