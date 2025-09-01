İzmir’de üniversitelerde yeni eğitim dönemi başlamasıyla 1+1 dairelere olan talep hızla arttı. Kiralar son bir ayda yüzde 20 yükselirken, fiyatlar 20 bin TL’den 40 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Üniversite öğrencilerinin tercihi 1+1 daireler

Üniversitelerde ders döneminin başlamasına kısa süre kala, öğrenciler özellikle yurtlarda yer bulamadıkları için kiralık dairelere yöneldi. İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, “Öğrenciler ilk tercih olarak 1+1 daireleri seçiyor. İkinci seçenek ise ev arkadaşıyla 2+1 daireleri paylaşmak oluyor. Önümüzdeki 15 gün içinde üniversite çevresinde ev bulamayan öğrenciler, toplu taşımayla 10–15 dakika uzaklıktaki bölgelerde daha uygun fiyatlı daire arayacak” dedi.

Kiralar yükselişte

Akgün, “Bir ay önceki kira fiyatlarıyla bugünkü fiyatlar arasında fark var. Talep arttıkça arz oluşmadığı için kiralar da yükseliyor. Şu anda 1+1 dairelerde kira 20 ile 40 bin TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

Satın alma yönelimi

Son dönemde konut satışlarında da hareketlilik yaşandığını belirten Akgün, “İmkanı olan veliler yüksek kira ödemek yerine satın almayı tercih ediyor. Ancak çoğu kişi bütçesel nedenlerle kiralık daireye yönelmek zorunda kalıyor. Toplu Konut İdaresi’nin 2026 yılında kiraya verilmek üzere konut üretme planı bulunuyor” diye konuştu.