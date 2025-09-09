Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım ağını iyileştirmek ve sürücü konforunu artırmak amacıyla başlattığı asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İZBETON ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar, son dönemde özellikle Bayraklı, Konak, Çeşme ve Urla gibi kritik bölgelerde yoğunlaştı. Kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülen bu yenileme operasyonları, trafik akışını rahatlatmayı ve yolların ömrünü uzatmayı hedefliyor. Bu kapsamlı projeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın koordinasyonuyla planlanıp uygulanıyor.

Bayraklı, Konak, Çeşme ve Urla’da geniş kapsamlı çalışmalar

Son tamamlanan çalışmalarla birlikte, İzmir'in en işlek noktalarında önemli iyileştirmeler sağlandı. Bayraklı'da Altınyol'un yan yolunda 600 metre, Konak'ta Şair Eşref Bulvarı'nda 650 metre ve Levent Caddesi'nde ise 750 metre uzunluğunda asfalt serimi gerçekleştirildi. Bu bölgelerdeki yolların yenilenmesi, günlük trafikte yaşanan aksaklıkları minimize edecek. Ekipler aynı zamanda turizm açısından büyük önem taşıyan ilçelerde de faaliyette bulundu.

Çeşme'nin Cumhuriyet Mahallesi ile Urla'nın Balıklıova Mahallesi'nde 1800 ton asfalt kullanılarak yolların altyapısı güçlendirildi ve yenilendi. Toplamda 5 bin 100 ton asfaltın kullanıldığı bu çalışmalar, kentin farklı bölgelerindeki ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler getirmeyi amaçlıyor.

Asfaltlama çalışmaları devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde devam eden bu asfalt seferberliğinin belirli bir plan dahilinde sürdürüleceğini duyurdu. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi için yapılan bu yatırımlar, İzmir'in altyapısını güçlendirme vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor. İZBETON ekipleri, belirlenen program dahilinde diğer ilçelerde de asfalt çalışmalarına devam edecek ve kentin ulaşım ağını modern standartlara ulaştırmak için yoğun bir tempoyla çalışmayı sürdürecek.