Son Mühür/ Osman Günden - Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 2500 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. İlçedeki devlet okullarında öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine verilen çanta ve setlerde defter, kalem, silgi, kuru-sulu-pastel boya gibi temel eğitim araçları yer aldı.

Dağıtıma Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Başkan Günay, çantaları minik öğrencilere bizzat takdim ederek onlarla sohbet etti ve yeni eğitim yılında başarılar diledi.

“Ailelerin yükünü hafifletiyoruz”

Başkan Günay, ekonomik koşulların aileler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Bugün bir çanta almak 1000 TL’yi buluyor. Ailede birden fazla öğrenci olduğunu düşündüğümüzde kırtasiye giderleri ciddi bir yük oluşturuyor. Bu desteğimizle hem çocuklarımızın yanında oluyor hem de ailelerimizin yükünü hafifletiyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerini güvenli ve eşit koşullarda sürdürmeleri için desteklerimiz sürecek” dedi.

“Çocuklarımızın yanında olmak en büyük görevimiz”

Günay, çocukların iyi bir eğitim almasının belediyelerin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayarak, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların çağdaş, özgür düşünen, vicdanı hür bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, genç nesillerimizin bilgi, yetenek ve vizyonuyla muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaktır. Eğitim alanındaki desteklerimizi her yıl artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Eğitim dostu belediyecilik

Eğitime verdiği önemle bilinen Güzelbahçe Belediyesi, bugüne kadar süt, simit, poğaça dağıtımından okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar pek çok projeyi hayata geçirdi. Çanta ve kırtasiye desteği, öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.