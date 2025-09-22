Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlediği etkinliklerle şehirde hareketli bir gün yaşattı.

Her yıl toplu taşıma, bisiklet ve yürüme gibi sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler, İzmirlilerin yoğun katılımıyla Şair Eşref Bulvarı'nda gerçekleşti.

Etkinlikler, caddelerin bir günlüğüne motorlu taşıt trafiğine kapatılmasıyla başladı ve vatandaşlara özgürce spor yapma, eğlenme ve vakit geçirme imkanı sundu.

Gençler spor ve eğlenceyle dolu bir gün geçirdi

Etkinlik kapsamında Şair Eşref Bulvarı, adeta bir spor ve oyun alanına dönüştü. Özellikle gençler, düzenlenen çeşitli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Basketbol ve ayak voleybolu turnuvaları büyük ilgi görürken, katılımcılar bisikletlerle caddeler boyunca özgürce turladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu inisiyatifi, gençlerin spora teşvik edilmesinin yanı sıra, kent içinde farklı ulaşım alternatiflerinin de mümkün olduğunu gösterdi. Vatandaşlar, normalde araç trafiğine açık olan bu alanda rahatça hareket edebilmenin tadını çıkardı.

Sergiler ve tanıtım stantları büyük ilgi gördü

Etkinlikler sadece sporla sınırlı kalmadı. Şair Eşref Bulvarı'nda çeşitli sergiler açıldı ve ESHOT ile Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimleri, kurdukları stantlarla İzmirlilere hizmetlerini tanıttı.

Bu stantlarda, toplu taşıma imkanlarından çevre projelerine kadar birçok konuda bilgi verildi. Sergiler, şehrin kültürel ve sanatsal zenginliğini gösterirken, tanıtım stantları da belediyenin sunduğu hizmetler hakkında farkındalık yarattı.

İzmirliler, hem eğlenceli vakit geçirme hem de şehir hakkında yeni bilgiler edinme fırsatı buldu. Bu etkinlik, sadece hareketliliği değil, aynı zamanda kentlinin bir araya gelmesini ve sosyalleşmesini de teşvik eden başarılı bir organizasyon olarak öne çıktı.