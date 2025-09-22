Olay, 20 Eylül’de Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak’ta meydana gelmişti. H.Y.’ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansörüne yüklenen koltuk, metrelerce yükseklikten düşerek apartmanın bahçesinde bulunan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş’ın üzerine devrilmişti.

Ağır yaralanan küçük kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Ebrar Aktaş’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldıktan sonra ailesine teslim edilmişti. Küçük kız için Gaziemir Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlenmişti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik Ebrar, Doğançay Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltılar

Yaşanan facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında nakliye firması yetkilileri M.G. ve E.G. ile yevmiyeli çalışan yabancı uyruklu A.H.M. gözaltına alınmıştı.

İki firma yetkilisi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H.M., adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Firma yetkilileri M.G. ve E.G., “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.