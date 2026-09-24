İzmir’in Bayındır ilçesinin Kızıloba Mahallesi’nde eğitim veren Kızıloba İlkokulu, öğrenciler için uygun olmayan fiziki koşulları nedeniyle tadilata alınmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından okul yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale geldi.

Yenilenen okulun hizmete açılmasıyla Kızıloba İlkokulu’nda açılış töreni düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta yapılan konuşmalarda, eğitim yatırımlarının çocukların ve ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğu vurgulanırken, okulun yenilenmesine katkı sağlayanlara teşekkür edildi. Program, yenilenen okulun öğrenciler, öğretmenler ve Kızıloba Mahallesi için hayırlı olması temennileriyle son buldu.

Başkanlardan mahalle ziyareti

Kızıloba İlkokulu'ndaki açılış programının ardından Başkan Tugay, Başkan Sakarsu ve beraberindeki heyet, Arıkbaşı ve Havuzbaşı mahallelerini ziyaret etti.

Talepleri yerinde dinlediler

Arıkbaşı ve Havuzbaşı’ndaki ziyaretlerde mahalle sakinleri ile muhtarların talep ve ihtiyaçları da dinlendi. Heyet, vatandaşlardan gelen görüş ve talepler hakkında yerinde bilgi aldı.

Mahalle ziyaretlerinin ardından program sona erdi.

