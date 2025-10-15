Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçedeki 25 mahalle muhtarına Atatürk portresi armağan etti. Denizli, “Muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır” mesajıyla Cumhuriyet değerlerine bağlılık vurgusu yaptı.

Muhtarlara Cumhuriyet vurgulu kutlama

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki 25 mahalle muhtarına özel bir anlam taşıyan hediye gönderdi. Başkan Denizli, her muhtara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini takdim etti.

Portrelerle birlikte iletilen kutlama mesajında Başkan Denizli, muhtarların demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirtti: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Demokrasinin temel taşı’ olarak nitelendirdiği muhtarlık görevi, mahallelerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasında ve vatandaşlarımızla yerel yönetimler arasındaki köprünün kurulmasında çok değerli bir rol üstlenmektedir.”

“Uyum ve iş birliğiyle Çeşme’ye hizmet edeceğiz”

Başkan Denizli, mesajında muhtarlarla iş birliği içinde çalışmanın önemine dikkat çekti: “Çeşme Belediyesi olarak sizlerle her zaman uyum ve iş birliği içinde çalışmayı, vatandaşımıza en doğru ve en hızlı hizmeti ulaştırmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Sizlerin özverili çalışmaları, hem yerel yönetim anlayışımızın güçlenmesine hem de kentimizin geleceğine doğrudan katkı sağlamaktadır.”

“Atamızın yolunda, çağdaş bir yönetim anlayışıyla”

Başkan Denizli, muhtarlara gönderilen Atatürk portresinin, Cumhuriyet değerlerine bağlılığın bir göstergesi olduğunu vurguladı: “Bu armağan, halka hizmet yolunda ilham veren bir pusuladır. Hep birlikte, Atamızın gösterdiği yolda; çağdaş, adil ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışını sürdürmeye devam edeceğiz.”